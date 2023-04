Trockenheit in NÖ hat keine Auswirkungen auf Trinkwasserversorgung

Die Trockenheit in Niederösterreich habe keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung, hat die EVN am Karfreitag auf "den hohen Vernetzungsgrad in unserem Versorgungsgebiet" verwiesen. Die Tochter EVN Wasser betreibe 100 Brunnen, die über etwa 1.700 Kilometer lange Transportleitungen miteinander verbunden seien. In den Hauptbrunnenfeldern entspricht die aktuelle Grundwassersituation laut Sprecher Stefan Zach "den jahreszeitlichen Schwankungen".