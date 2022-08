Nun bekommt die Umgestaltung der Innenstadt von Waidhofen an der Ybbs auch amtliche Züge. Schon ab nächster Woche werden Schilder an den Stadteinfahrten allen Verkehrsteilnehmern vom Fußgänger bis zum Autofahrer mitteilen, dass sie sich in eine Begegnungszone begeben. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h, alle Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt und zur gegenseitigen Rücksicht verpflichtet.

Das große gemeinsame Ziel, dass sich die aus den drei Fraktionen ÖVP, SPÖ und FUFU bestehende Stadtführung gesetzt hat, ist die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu erhöhen. In den vergangenen Monaten wurde die Begegnungszone durch die neue Stadtmöblierung und etliche Grünoasen samt neugepflanzten, hochstämmigen Bäumen bereits vorbereitet. Weil die sehr modernen Konstruktionen auf Kosten von Parkplätzen in der City errichtet wurden und für den Verkehr merklich hinderlich waren, gibt es auch intensive Diskussionen über die Wandlung der Innenstadt.