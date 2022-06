Mit dieser nächsten Tranche an Architektenmöbel auf früheren Parkflächen wird die Absicht der Stadtpolitik aber klar ersichtlich. Der Autoverkehr in der Innenstadt soll reduziert werden. „Damit Innenstädte gegen Online-Shopping und Einkaufszentren bestehen können, müssen die Qualität der Geschäfte und die Aufenthaltsqualität stimmen“, steht Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) zu der Umgestaltung. Im unmittelbaren Umfeld der City gäbe es genügend Parkplätze, die direkt angrenzende Parkgarage im Pfarrgarten wird demnächst saniert und attraktiviert, kündigt Krammer an.