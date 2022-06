Das rote Dauerblinken der Windräder soll ein Ende haben

In Niederösterreich will man nun den Kampf gegen das Rotlicht aufnehmen. Die Volkspartei hat für die Juli-Sitzung deshalb den Antrag mit der Bezeichnung „bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung für Windkraftanlagen“ im Landtag eingebracht.

"Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen"

Die Partei will, dass die roten Blinklichter nur dann in Betrieb sind, wenn sich tatsächlich auch ein Objekt in der Nähe befindet. „Es ist das Gebot der Stunde, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um einerseits den Ausbau der Erneuerbaren Energie zu fördern und gleichzeitig deren Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen“, sagt der niederösterreichische VP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Er will, dass Ministerin Leonore Gewessler die gesetzlichen Grundlagen im Luftfahrtgesetz schafft, um die Umrüstung starten zu können.

In Deutschland ist die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung bereits gesetzlich vorgeschrieben, Ende 2022 soll das Dauerblinken ein Ende haben.

"Bisher ohne Erfolg"

Unterstützung erhält Schneeberger unter anderem von der Interessenvertretung für Windenergiebetreiber, -hersteller und -förderer. „Wir bemühen uns in dieser Angelegenheit schon seit eineinhalb Jahren um eine Lösung. Leider bisher ohne Erfolg“, berichtet Martin Jaksch-Fliegenschnee, Sprecher der IG Windkraft.

Dass Niederösterreich auf eine rasche Umsetzung pocht, hat auch mit dem Windkraftausbau in den kommenden Jahren zu tun. Aktuell produzieren in dem Bundesland rund 750 Windräder mit einer Gesamtleistung von etwas mehr als vier Gigawattstunden (GWh) sauberen Strom, bis 2030 soll diese Leistung laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) fast verdoppelt werden.