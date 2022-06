AMS finanziert erstmals Psychotherapie

Jedem Jobsuchenden mit diagnostizierter psychischer Erkrankung, der sich in einem von fünf Arbeitstrainingszentren in NÖ auf den beruflichen Wiedereinstieg vorbereitet, wird eine psychotherapeutische Begleitung angeboten – und zwar so lange, bis die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) einen Platz hat, also die Finanzierung übernimmt. Hergovich erhofft sich davon einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Karin Gutierrez-Lobos, Professorin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Wien, begrüßt die Initiative. „Arbeitslose weisen ein bis zu 3,5-fach höheres Risiko für psychische Erkrankungen auf als Erwerbstätige, das steigt mit der Dauer der Arbeitslosigkeit noch weiter an“, erklärt sie. Nicht oder unzureichend behandelte psychische Erkrankungen können ein wesentliches Hindernis beim Wiedereinstieg sein, so die Expertin. „Wenn wir wissen, dass die Plätze hier kontingentiert sind, ist klar, dass ein Projekt her muss, wo man schneller und unbürokratisch hilft.“ Laut Gutierrez-Lobos sind mittlerweile psychische Erkrankungen die Hauptgründe für eine Frühpension.