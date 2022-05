Krems: Lösungen für Langzeitarbeitslose gesucht

Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise im April 2019 ist die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen in Niederösterreich um 19,3 Prozent zurückgegangen. "Kein Bundesland verzeichnet einen so klaren Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit wie Niederösterreich", sagt AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich beim Arbeitsmarktgipfel in Krems.

Mit knapp 8.100 Personen sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen aber immer noch sehr hoch, daher bleibe auch in diesem Jahr der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit das wichtigste Ziel des AMS NÖ. Hier setzt man gleich mit mehreren Projekten an.