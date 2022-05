Florian Kamleitner wird ÖVP-Spitzenkandidat bei Kremser Wahl

Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Wochen. Doch bisher wollte man sich bei der ÖVP Krems nicht festlegen, wer die Partei in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahl am 4. September führt. Nun wurde Florian Kamleitner bei einem Medientermin präsentiert.

"Krems ist für mich Heimat im besten Sinn des Wortes", sagte Kamleitner. "Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier eine Familie gegründet und ich möchte hier meine Tochter aufwachsen sehen. Aber Krems ist heute auch eine Stadt, die eines braucht: Neuen Schwung", so Kamleitner. Er möchte sich nun mit ´"aller Kraft" für Krems einsetzen und für diesen Schwung sorgen.

In den kommenden Wochen will er sein Programm für den Wahlkampf sowie sein Team vorstellen.

Beruflich ist er derzeit bei der Wirtschaftsagentur des Landes, Ecoplus, tätig. Er studierte Technische Chemie an der TU Wien. In seiner Diplomarbeit am Institut für angewandte Synthesechemie befasste er sich mit der Synthese und Charakterisierung von Lignin-Copolymeren. Anschließend dissertierte er Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie.