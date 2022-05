Auto von Flüchtlingen blieb stehen: Polizei organisierte Hilfe

Autohaus übernahm Kosten

Der 30-jährige Lenker war vergangenen Samstag mit seiner Ehefrau und seinen Eltern aus der umkämpften Stadt Mariupol in der Ukraine mit dem Auto über Russland, Lettland, Litauen, Polen und Tschechien geflüchtet. Die Familie gab an, zu Bekannten in Italien unterwegs zu sein. Eine Reparatur konnte man sich nicht leisten. Beamte der Polizeiinspektion Weißenkirchen kontaktierten das Autohaus Birngruber in Krems, das in Folge die Reparatur samt Kosten übernahm.

Der Bürgermeister der Gemeinde Weißenkirchen in der Wachau, Christian Geppner (ÖVP), organisierte eine Gratis-Nächtigung samt Verpflegung für die vier Ukrainer und zwei Hunde im Gästehaus seiner Mutter Inge Geppner in Spitz. Die Familie konnte ihre Fahrt Mittwochmittag wieder fortsetzen.

