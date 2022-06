Müde, aber mit einem Weltrekord im Gepäck, kehrten 17 Feuerwehrleute aus Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) von einem besonderen Abenteuer am Großglockner am Wochenende heim. Die Ybbstaler Freiwilligentruppe war eine von 40 Feuerwehren, die gemeinsam die längste Wasser-fördernde-Schlauchleitung mit dem größten Höhenunterschied aufgebaut haben.

„Es ist natürlich etwas Besonderes, bei so einem Projekt dabei gewesen zu sein“, freut sich Hollensteins Kommandant Josef Mandl. Der Freizeiteinsatz auf Österreichs Paradeberg war ja ein zweifacher. Die Hollensteiner beteiligten sich nämlich nicht nur am Weltrekordversuch, sondern nahmen mit ihrem Rüstfahrzeug, einem Unimog 1850 - Baujahr 1993, auch am zehnjährigen Jubiläum der Feuerwehr-Oldtimer WM am Großglockner teil. „Ein Zweierteam hat diese Zeitfahrten, die von Bruck an der Glocknerstraße ausgingen, souverän bestritten“, berichtet Mandl. Aus Niederösterreich gehören auch die Gruppen aus Ollern (Bezirk Tulln) und Hauskirchen (Bezirk Gänserndorf) zu den neuen Weltrekord-Feuerwehren.