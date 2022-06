Großalarm in NÖ: Bauernhof in Flammen, Unwetter gefährden Einsatz

Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehren in Brunn (Gemeinde Dobersberg) im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Die höchste Alarmstufe musste ausgerufen werden, weil ein Bauernhof in Flammen stand. Ein Teil des Betriebes wurde von dem Feuer bereits zerstört, der Schaden dürfte enorm sein.