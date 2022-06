Kellerbrand in Wiener Neustadt: Vater bekämpfte Flammen

Aus noch unbekannter Ursache ist am Freitagabend im Keller eines Einfamilienhauses in Wiener Neustadt Feuer ausgebrochen. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der 47-jährige Familienvater die Flammen einzudämmen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung, seine Familie konnte sich jedoch währenddessen in Sicherheit bringen.