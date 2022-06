Nach vielen Pannen: Erster Durchschlag im Semmering-Basistunnel

Problemstelle bei Gloggnitz

Die Bauarbeiten im Abschnitt Göstritz gehen laut ÖBB „sehr gut“ voran, in der fertiggestellten Röhre wurden 1.578 Meter vorgetrieben. In der zweiten Richtung Fröschnitzgraben fehlen weniger als 400 Meter bis zum zweiten Durchschlag. Richtung Gloggnitz sind noch rund 300 Meter zu graben. Im Bereich Gloggnitz sind nach „umfangreichen Sondermaßnahmen“ kürzlich wieder Vortriebsarbeiten aufgenommen worden, wegen der „äußerst schwierigen Geologie“ in diesem Abschnitt sind noch rund 900 Meter zurückzulegen. Die Inbetriebnahme des Tunnels wurde vor kurzem um zwei Jahre auf 2030 verschoben.