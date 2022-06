82-Jähriger bei Arbeiten in Weingarten in der Wachau gestorben

Ein 82-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Traktorunfall in seinem Heimatbezirk Krems-Land ums Leben gekommen. Der Mann war mit dem Gefährt bei Arbeiten in einem Weingarten in Spitz an der Donau in der Wachau abgestürzt. Die Unfallursache war vorerst unbekannt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Erst in der Vorwoche war ein 47-Jähriger ebenfalls bei Arbeiten in seinem Weingarten ums Leben gekommen. Der Kremser war im steilen und engen Gelände umgekippt, über eine Böschung gestürzt und unter der Maschine eingeklemmt worden. Der KURIER berichtete.

