29 Rehkitze und andere Wildtiere vor dem Tod bewahrt

Die Aktion „Ternitz rettet Kitze“, die in Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Ternitz (Bezirk Neunkirchen), den Landwirten und der Jägerschaft in der heurigen Erntesaison durchgeführt wurde, war ein voller Erfolg: Insgesamt konnten 29 Rehkitze und weitere Wildtiere, wie Hasen, Bodenbrüter oder Füchse gerettet werden.

Immer wieder werden Wildtiere bei der Mahd verstümmelt oder getötet. In Österreich alleine sind es geschätzte 25.000 Stück pro Jahr. Durch die bis dato einzigartige Initiative „ternitz-rettet-kitze“ der Stadtgemeinde wird dem Tod junger Rehkitze in der Erntesaison entgegengewirkt.

Die Tiere werden mittels Wärmebilddrohnen in den Felder aufgespürt und durch Helfer in Transportboxen bzw. durch Vergrämen in Sicherheit gebracht. Nach dem Mähen können die in den Boxen geretteten Jungtiere wieder an Ort und Stelle in die Freiheit entlassen werden, um zum Muttertier zurückzukehren.

Viele Landwirte nutzen Aktion

Bürgermeister Rupert Dworak: „Im heurigen Jahr wurden 82 Felder auf einer Gesamtfläche von 101 Hektar durch die Firma SpektakulAir unmittelbar vor der Mahd beflogen. Dadurch konnten wir nicht nur viel Tierleid verhindern, sondern den Landwirten auch eine saubere Mahd ermöglichen.“ Insgesamt rund 10.000 Euro hat die Stadt Ternitz für diese Aktion aufgewendet.

Unterstützt wurde die Kitzrettungs-Aktion auch mit Vorträgen in den Ternitzer Schulen. „Damit haben wir Bewusstsein bei den Schülern und Eltern für den Wildtierschutz geschaffen, aber auch die wichtige Aufgabe der Jäger und das richtige Verhalten im Wald vermittelt“, so der Ternitzer Bürgermeister.

Herkömmliche Maßnahmen zur Kitzrettung sind zeitintensiv und bieten keinerlei Sicherheit. Da viele Landwirte und Landwirtinnen die Anschaffung einer eigenen Drohne aufgrund der hohen Kosten scheuen, nutzten viele die Aktion.