Neues Café lädt zu Auszeit zwischen Bahnhof und Krankenhaus

Neben einem großen Veranstaltungssaal für Feiern und Co. spiele aber auch die neue Küche alle Stücke. Von hier aus will Kirchner-Schindele sein Catering-Angebot ausliefern, das es zum Beispiel in den Pausen im Landestheater zu verkosten gibt.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: