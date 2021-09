Waidhofen/Ybbs: Brücke für Menschen aus 55 Nationen bröckelt nicht

„Diese wertvolle Errungenschaft in Sachen Integration pflegen wir behutsam weiter, das lassen wir nicht mehr verkommen. Es profitieren viele davon“, versichert Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer. Immerhin leben Menschen aus 55 Nationen in der rund 11.200 Einwohner zählenden Kleinstadt im Ybbstal. „Da ziehen das ganze Jahr viele Hände an einem Strang, Integration wird bei uns in einem Netzwerk mit vielen Akteuren sehr aktiv betrieben“, schildert der Stadtchef.

"Wir waren selbst überrascht"

Als man in den Jahren 2015 und 2016 mit den großen Flüchtlingsströmen konfrontiert war, wurde die gesamte Bevölkerungsstruktur nach Menschen mit Migrationshintergrund durchleuchtet. „Wir waren selbst überrascht, wie viele Nationen bei uns zu finden sind“, erinnert sich Krammer. Deutsche Staatsbürger oder im Pflegedienst arbeitende Rumäninnen waren in der Rangliste an oberste Stelle zu finden.

Speziell für jene, die es durch Not- oder Kriegssituationen nach Waidhofen verschlagen hatte, bildeten sich rasch Initiativen, die noch immer sehr aktiv sind. Der Stadtchef nennt das „Café Miteinander“, den Verein „Mit-Menschen“ oder das „Frauenzimmer“, in dem sich Frauen zum Stricken treffen und dabei Austausch und gegenseitige Hilfe pflegen. Auch von Freiwilligen geführte Deutschlerngruppen seien hochaktiv, berichtet Krammer.