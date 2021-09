Bierbrauerin: „Ich habe es so lange gekostet, bis es geschmeckt hat“

Studierende aus aller Welt

„Mit mir haben 36 andere gestartet, fünf davon sind Frauen“, sagt sie. Und die Studierenden kommen aus der ganzen Welt, etwa aus Südkorea oder aus Thailand, „weil es nirgends eine vergleichbare Ausbildung gibt, auch in Österreich nicht.“

Der Studienplan enthält die naturwissenschaftlichen Grundlagen – etwa Chemie, Mathematik, Molekularbiologie – und brauspezifische Sachen, von den Rohstoffen bis zur Technologie. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Egal in welche Brauerei man auf der Welt gehe, es sei sehr wahrscheinlich, dass man dort jemanden treffe, der Deutsch spreche, erzählt Thaller. In welche Brauerei sie selbst einmal gehen möchte? „Langfristig definitiv in eine mittelständische in Österreich.“ Aber davor könnten noch Stationen im Ausland kommen.