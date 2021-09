Die besten Winzer wurden von Vinaria gekürt

Patrick Proidl vom Weingut Proidl in Senftenberg im Kremstal ist ähnlich begeistert wie sein Kollege: „Das Jahr 2020 war nicht einfach, weil es so nass war. Umso mehr macht es Spaß, dass wir da halbwegs vorne dabei sind.“ Je mehr Wasser es gäbe, desto eher habe man mit Fäulnis zu kämpfen. Daher sei es schwieriger, Spitzenqualität zu erreichen. Der Jahrgang 2021 wird bei den Proidls erst in etwa zwei Wochen geerntet. „Bis dato sind wir gut unterwegs. Weiterhin kühle Nächte und warme Tage wären ideal.“