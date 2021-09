Keine Männersache: Bier, ein ur-weibliches Getränk

Warum das Bierbrauen später dann in klösterliche und männliche Hand übergegangen ist, erklärt die 25-jährige Expertin und Bierliebhaberin so: „Weil die Mönche die Rezepturen und Vorgänge niederschreiben konnten, wurde das Getränk mit der Zeit immer besser.“ Sie entdeckten auch, dass der Gerstensaft durch die Zugabe von Hopfen aromatischer und haltbarer wird. So taugte Bier von nun an auch als Handelsgut. „Mit der zunehmenden Industrialisierung wurde es zur Männerarbeit“, so Thaller, und das sei auch lange Zeit so geblieben. „Es war auch eine körperlich schwere und anstrengende Arbeit, aber durch die Automatisierungsschritte ist es jetzt auch ein attraktiver Beruf für Frauen“, sagt die gelernte Brau- und Getränketechnikerin. Sie war der erste (und bisher einzige) weibliche Lehrling der Privatbrauerei Zwettl.