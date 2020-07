Waidhofen an der Ybbs: Die Last des „Wiener Würfels“

Seit zwei Jahrzehnten ist der „Wiener Würfel“ ein Reizwort in Waidhofen an der Ybbs. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der umstrittenen Verlegung des Granitwürfelpflasters ist das Thema in der Stadt wieder allgegenwärtig. Eine lästige, mehrwöchige Sanierungsbaustelle behindert nach der Corona-Tristesse das sommerliche Geschäftsleben in der Altstadt und sorgt für Murren. So, wie auch in früheren Jahren schon oft.

„Härtetest für den Wiener Würfel“, hatte der KURIER im Dezember 1999 getitelt. Im Nachhinein lässt sich behaupten: „Nicht bestanden“. Schuld daran war die im Jahr 2000, trotz mahnender Kritiker, von der damaligen ÖVP-Stadtregierung entschiedene Verlegeart. Die aus der NS-Zeit stammenden Granitwürfel waren aus dem Unterbau der Straßen geholt worden. Aus Spargründen wurden sie geteilt und in Sand verlegt. Über das Millionenprojekt wurde seinerzeit viel diskutiert, der damalige ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Mair verließ sich auf Fachleute. Das Pflaster sei weit widerstandsfähiger als Asphalt und vor allem günstiger in der Erhaltung, hieß es. Doch schon nach einem Jahr hatten sich Steine durch den Schwerverkehr gelockert, der erste Sanierung war notwendig.

Für die späteren Stadtregierungen stellte sich der „Wiener Würfel“ mehr als Erblast, denn als Segen heraus. ÖVP-Stadtchef Werner Krammer (damals noch nicht im Stadtparlament) und seine Stadtregierung müssen jetzt mit der damaligen Entscheidung leben. Wie im Vorjahr wird auch heuer ein Teil des 13.000 Quadratmeter großen Stadtpflasters saniert. „Wir haben keine Wahl, die Arbeiten gehen dank des Einsatzes unserer Bauhofmitarbeiter und der Fachkräfte einer Firma viel schneller als geplant voran“, lobt der Stadtchef die Arbeiter und spendierte Getränke. Nun werden die Steine in Beton gelegt, „das hält jetzt garantiert“, so Krammer.