Waidhofen an der Thaya wählte neuen Bürgermeister

In der Volkspartei in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat es in den vergangene Wochen ordentlich rumort. Nach dem Rücktritt von Eunike Grahofer, die nur vier Monate das Amt der Bürgermeisterin innehatte, musste schnell Ersatz her.

Nun wurde in einer Gemeinderatssitzung Josef Ramharter (im Bild oben rechts), der bisher in der Baubranche tätig war, mit 20 von 22 abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister gewählt.

„Es ist gut gelaufen“, gibt sich der Waidhofner, der bisher kein politisches Amt ausgeübt hat, zurückhaltend im Gespräch mit dem KURIER.