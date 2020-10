Wahl-Affäre in Ebreichsdorf: Erstmals Verdächtige im Visier

Die Affäre um den versuchten Wahlbetrug bei der Gemeinderatswahl in Ebreichsdorf im Bezirk Baden geht weiter. Nachdem die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt das Verfahren bereits abgebrochen hatte, wurde es diese Woche neu aufgenommen. Aus einem Bescheid der nö. Landeswahlbehörde ergibt sich erstmals ein konkreter Verdacht gegen eine Mandatarin. Durch einen Übermittlungsfehler hatte die Staatsanwaltschaft bisher keine Kenntnis von jener Sachlage, die die Landeswahlbehörde in der Causa ermittelt hat.

Die Affäre hatte bei der Gemeinderatswahl im vergangenen Jänner hohe Wellen geschlagen. Am Tag nach dem Wahlsonntag wurden nach Beschluss des offiziellen Wahlergebnisses von einer Bürgerlisten-Kandidatin 14 amtliche Stimmzettel auf der Rathaus-Toilette in Ebreichsdorf in einem Papierkorb entdeckt. Bürgerlisten-Stadtrat René Weiner erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und beeinspruchte die Gemeinderatswahl, was zur Wahlwiederholung im betroffenen Sprengel Nr. 7 führte.