Von falschem Arzt betäubt und ausgeraubt: Prozess gegen 37-Jährigen

Überfall schon im Jahr 2012

Als die Polizei im Bezirk Neunkirchen im November von dem brisanten Fall in der Region erfuhr, läuteten bei den Beamten sofort die Alarmglocken. Die Kriminalisten kannten Christian R. noch aus der Vergangenheit. Er hatte im September 2012 für Schlagzeilen gesorgt, als er in Willendorf am Steinfeld eine 41-Jährige überfiel, die er zuvor via Internet kennengelernt hatte. Bei einem geplanten Treffen fiel er damals auf einem Parkplatz beim Einsteigen ins Auto von hinten über das Opfer her und versuchte, sie mit einem Gift-Tuch zu betäuben. Er wurde gefasst, musste für die Tat aber nicht einmal ins Gefängnis.