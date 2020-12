Frauen betäubt: Falscher Arzt ist gefährlicher Serientäter

Laut Polizeisprecher Heinz Holub hatte er sein Opfer dann in der Nacht unter dem Vorwand rasch geweckt, als Chirurg in einem Spital einen Eingriff vornehmen zu müssen. „Die Frau hat wenige Stunden später, als sie wieder bei Sinnen war, mitbekommen, dass das Geld fehlt“, so Holub.

Eingriffe im Internet abgeschaut

Bei einer Hausdurchsuchung wurde am Tatort belastendes Material sichergestellt. Wie der 37-jährige Elektriker bei seinen Einvernahmen angab, habe er sich auf Videoplattformen angesehen, wie die Untersuchungen durchzuführen sind.

Als die Polizei im Bezirk Neunkirchen im November von dem brisanten Fall in der Region erfuhr, läuteten bei den Beamten sofort die Alarmglocken. Die Kriminalisten kannten Christian R. noch aus der Vergangenheit. Er hatte im September 2012 für Schlagzeilen gesorgt, als er in Willendorf am Steinfeld eine 41-Jährige überfiel, die er zuvor via Internet kennengelernt hatte. Bei einem geplanten Treffen fiel er damals auf einem Parkplatz beim Einsteigen ins Auto von hinten über das Opfer her und versuchte, sie mit einem Gift-Tuch zu betäuben. Er wurde damals im Zuge einer Fahndung gefasst, musste für die Tat aber nicht einmal ins Gefängnis.

Da noch weitere Opfer vermutet werden, bittet das Landeskriminalamt um sachdienliche Hinweise unter 059133/303333.