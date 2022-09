Vom Rollstuhl ins Cockpit: Pilotin sammelt Geld

Geht es nach der Pilotin, muss sich an den Trainingsmöglichkeiten für Wettkämpfe in Österreich dringend etwas ändern, um an der Weltspitze mitzumischen. Ändern will sie selbst etwas und das gleich auf mehreren (Flug-)Feldern. In ihrem Brotberuf ist die Waldviertlerin Physiotherapeutin.

Als solche hat sie lange Hippotherapie – pferdegestützt – mit Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gemacht. „Das waren Menschen, die nach schweren Unfällen oder Schlaganfällen nicht mehr gehen konnten“, erzählt Danzinger. Hunderten habe sie dabei geholfen, aus dem Rollstuhl zu kommen. Auch selbst musste sie nach einem Unfall wieder gehen lernen – motiviert hat sie dabei auch stets der Gedanke, wieder in luftige Höhen aufzusteigen, wieder im Flieger zu sitzen.