Das FBI im Lebenslauf: Vom Praktikanten bis zum neuen Kripo-Chef

40 Jahre bei der Polizei

Den Polizeiapparat kennt der 56-Jährige jedenfalls in- und auswendig. Bereits im Alter von 15 Jahren zog es den neuen LKA-Chef zur Exekutive, damals noch als Praktikanten. Er durchlief unter anderem mehrere Dienststellen im Innenministerium, in weiterer Folge verbrachte er 30 Dienstjahre bei der Kriminalpolizei.

Für seine neue Aufgabe hat sich Pfandler jedenfalls einiges vorgenommen. Konkret wurde er zwar nicht, dennoch konnte man heraushören, dass er vor allem die Zusammenarbeit mit internationalen Behörden nochmals verstärken wolle. Das wird auch deshalb wichtig sein, weil er von seinem obersten Chef Gerhard Karner gleich einen Auftrag mit auf den Weg bekam: die Bekämpfung der Cyberkriminalität und der Schleppermafia. In beiden Bereichen steigt die Zahl der Delikte rasant an, ein Blick in die Kriminalstatistik bestätigt dies.