„Endlich wieder vor Publikum spielen!“ Mit Enthusiasmus, aber auch großen Erwartungen, sehen die Spieler und die Vereinsführung des Volleyball-Bundesligisten VCA Amstetten dem morgigen Start in der Austrian Volley League, wo ja Zuseher in den Hallen wieder erlaubt sind, entgegen.

Nach dem Erreichen des Halbfinales mit dem vierten Bundesliga-Rang und des Cup-Finales in der vergangenen Saison, haben Klubmanager Michael Henschke und der im Vorjahr engagierte international erfahrene Cheftrainer Andreij Urnaut sehr optimistische Saisonziele. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Das Erreichen des Halbfinales ist das Minimalziel“, sagt der Slowene.

In der Vorbereitung wurde sogar Meister Graz zweimal besiegt. Am morgigen Samstag geht es zum Liga-Auftakt mit einem international stark verstärkten Team auswärts gegen Ried/Innkreis. Dann steigt am 2. Oktober in der Pölz-Halle ein erstes Volleyball-Fest. Es geht gegen Hartberg, doch emotional wird die Verabschiedung des Amstettener Urgesteins und Nationalspielers Philip Ichovski ein Höhepunkt, verspricht Klubmanager Henschke. Sein gutes Gefühl für eine tolle Saison hat mehrere Gründe.