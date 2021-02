Volksschule in Wiener Neustadt wegen Clusters gesperrt

Am Rande einer Pressekonferenz der Stadt Wiener Neustadt, wo man Rückschau auf das letzte Jahr mit Corona hielt und auch das aktuelle Infektionsgeschehen beleuchtete, wurde am Vormittag die Sperre der Volksschule Josefstadt bekannt gegeben.

Seit heute ist der Schulbetrieb wieder auf Distance-Learning umgestellt. Die Entscheidung sei am gestrigen Sonntag gefallen, weil "neun Fälle in drei verschiedenen Klassen" aufgetreten sind, so Thomas Iwanschitz, Sprecher der Stadt Wiener Neustadt. Außerdem waren die betroffenen Kinder in der Nachmittagsbetreuung und so nicht nur mit ihren Klassenkollegen in Kontakt.

Positive Fälle in 13 Schulen

Ob auch Pädagoginnen und Pädagogen infiziert sind, wird derzeit abgeklärt. Wie lange es dauert bis wieder Präsenzunterricht stattfindet, ist ebenso unklar. Diese Woche bleibt die Schule in jedem Fall zu.

Zudem wurde bei der Pressekonferenz mitgeteilt, dass es in 13 weiteren Schulen in Wiener Neustadt Corona-positive Fälle gibt.

69 Fälle in NÖ bei Selbsttests

In der vergangenen Woche wurden laut einer Aussendung des Büros der zuständigen Landesrätin, Christiane Teschl-Hofmeister, in Niederösterreich 69 Schülerinnen und Schüler mittels Anterio-Nasal-Test positiv getestet. Die Auswertungen der PCR-Nachtestungen haben neuerlich die Ergebnisse aus der ersten Woche bestätigt. Knapp 80 Prozent der Fälle haben sich durch die Nachtestung bestätigen lassen.