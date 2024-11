Vogelgrippe: Betroffene und Behörden hoffen auf Tipps von EU-Experten

Nicht nur, weil aus der EU zur Unterstützung angereiste Experten im Kerngebiet der Vogelgrippe im Mostviertel eingetroffen waren, herrschte dort am Dienstag ein Hauch von Erleichterung. Zumindest bis zum Nachmittag war kein neuer Verdachtsfall von Geflügelpest auf einem Hof aufgetaucht.

"Wir hoffen, dass die Abstände von gemeldeten neuen Fällen jetzt immer größer werden, bis die Seuche eingedämmt ist“, sagt Niederösterreichs Landesveterinärdirektorin Christina Riedl . Wenn auch nur ein erkranktes Tier in einem Bestand auftaucht, gebe es für den Rest keine Rettung, beschreibt sie die Viruserkrankung als unglaublich schnell ansteckend und aggressiv.

Um die Verbreitung der Geflügelpest möglichst effektiv einzudämmen, aber auch um absehbares Tierleid auf den Höfen schnell zu mindern, sei man bemüht notwendige Keulungen rasch durchzuführen, so Riedl.

Für alle Beteiligten auch seitens der Behörde sei die Organisation und Überwachung der Tiertötung "eine wirklich extreme Belastung“, versichert die Chefin der Veterinärabteilung.

Sie war am Dienstag ins Mostviertel gereist, um dort die von der EU entsandten Experten zu treffen. Ein Holländer und ein Italiener haben dort bereits begonnen gemeinsam mit betroffenen Bauern und Tierärzten von der Geflügelpest heimgesuchte Betriebe zu inspizieren. "Wir erhoffen uns vom Treffen mit den Experten neue Erkenntnisse, wir haben einen Fragenkatalog vorbereitet“, so Riedl.

Erfahrungen

Die angereisten Sachkundigen hatten in ihren Ländern in den vergangenen Jahren weit intensivere Vogelgrippe-Ausbrüche erlebt als es sie in Österreich gab. Deshalb wolle man von ihnen erfahren, wie es dort gelungen ist, die Geflügelpest einzudämmen. Speziell wolle man wissen, wie man etwa mit dem Stallmist aus betroffenen Betrieben umgegangen ist ohne die Verbreitung des Virus’ zu fördern, schildert Riedl.