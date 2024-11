130.000 getötete Hühner: Bundesheer kämpft gegen Vogelgrippe

Auf dem Hof, auf dem die Geflügelpest grassiert, müssen 130.000 Tiere von einer holländischen Spezialfirma gekeult werden.

Verbreitung verhindern

Die Amstettner Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer hatte um den Assistenzdienst des Bundesheeres ersucht und fand auch Gehör. 18 Mann einer ABC-Kompanie stehen im Einsatz. Selbst in Schutzkleidung gehüllt, werden die Lkw, die in Großcontainern die toten Tiere in eine Verwertungsanstalt nach Tulln transportieren, dekontaminiert. So soll verhindert werden, dass das Virus weiterverbreitet wird.