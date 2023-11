NÖ: Vogelgrippevirus raffte Kronenkranich in Zoo dahin

Nachdem es rund um die im Frühjahr in Österreich ausgebrochene Vogelgrippe ruhig geworden ist, tauchen nun ausgerechnet im Bereich des Tierparks in Haag im Bezirk Amstetten neue HSN1-Fälle auf. Im beliebten Zoo ist einer der beiden imposanten Kronenkraniche an der Seuche eingegangen. Der Tierparkbetrieb bleibt weiter für die Besucher ohne Einschränkungen geöffnet, weil für Menschen keine Ansteckungsgefahr bestehe, wie der Zoo-Geschäftsführer und Bürgermeister von Haag, Lukas Michlmayr, versichert.