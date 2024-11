NÖ: Alarm bei Geflügelbauern nach neuen Verdachtsfällen von Vogelgrippe

Eine Übertragung der Vogelgrippe auf Menschen wird seitens der Gesundheitsbehörden ausgeschlossen . Aus der Geflügelwirtschaft kamen auch bereits Appelle in den betroffenen Gebieten eine Stallpflicht für Federvieh, die es derzeit in ganz Österreich nirgends gibt, zu verhängen.

In den verordneten Zonen herrscht unter den Hendlbauern im Mostviertel derzeit jedenfalls eine Art Ausnahmezustand. Das Bangen sei groß, berichten Landwirte. "In der Schutzzone werden insgesamt 78 Betriebe einzeln kontrolliert. Bis zum Wochenende werden die Ergebnisse der Kontrolle erwartet“, kündigt Amstettens Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer an. Bestätigte Geflügelpestfälle aus weiteren Betrieben liegen ihr am Dienstagvormittag nicht vor, Verdachtsfälle gebe es sehr wohl, berichtet sie.

In Österreich musste zuletzt Anfang Oktober im Bezirk Braunau in Oberösterreich in einem Kleinbetrieb wegen eines Vogelgrippefalls Alarm gegeben werden. Auch dort wurden eine Schutz- und eine Überwachungszone eingerichtet. Davor wurden aus anderen Regionen Fälle bei Wildvögeln entdeckt.

Martinigansl

Am Höhepunkt ihrer Hauptsaison stehen mit dem bevorstehenden Martinifest derzeit die Gänsebauern. Bei den Weidengänse-Mästern im Bezirk Amstetten läuft das Geschäft bereits seit den vergangenen Wochen auf Hochtouren. "„Die Nachfrage ist trotz der nicht so rosigen wirtschaftlichen Lage sehr gut“, berichtet Thomas Stockinger vom auf „Mostviertler Weidegansl“ spezialisierten Meierhof in der Gemeinde Haag.