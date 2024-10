Vogelgrippe: 400.000 Legehühner in der Slowakei gekeult

In der Slowakei müssen alle 400.000 Hühner des größten Geflügelbetriebs des Landes getötet werden, weil in einem Teil der Farm Vogelgrippe nachgewiesen wurde. Das berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen STVR am Freitagabend unter Berufung auf Behördenangaben. Zuvor hatte die lokale Veterinär- und Lebensmittelbehörde Nove Zamky der Nachrichtenagentur TASR bestätigt, dass die Vogelgrippe in dem Betrieb in der Gemeinde Dvory nad Zitavou nachgewiesen wurde.