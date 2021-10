Vintage-Band tourt mit Oldtimer-Bus durch Wiener Neustadt

All diese Termine haben eines gemeinsam: An den Örtlichkeiten finden Feste, Kirtage, Gottesdienste oder Ähnliches statt. Im Rahmen dieser Events stoßt der Oldtimer-Bus mit der Band „Kaffeehaus Disco“ dazu und liefert ein etwa einstündiges Konzert. Der Eintritt ist dabei frei, es gilt jedoch die 3-G-Regel. „Mit dem Bus haben wir eine wunderbare und ganz einmalige Möglichkeit, Kultur direkt zu den Menschen und vor die Haustüren zu bringen. Das haben wir im Rahmen des Kultursommers bereits erfolgreich in den Stadtvierteln getan, und das wollen wir nun auch in den Nachbarbezirken tun“, sagt Kulturstadtrat Franz Piribauer (ÖVP).