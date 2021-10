Wanderausstellung rückt Brustkrebs in den Fokus

„Wir wollen damit das Bewusstsein schärfen, dass eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt“, so Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), die das Projekt initiierte. „In Niederösterreich trifft dieses Schicksal etwa 1.000 Frauen pro Jahr.“

Früherkennung

Wird der Krebs früh erkannt, gibt es aber durchaus gute Heilungschancen. Um den Krebs schon frühzeitig aufzuspüren, werden Frauen zwischen 45 und 69 Jahren durch das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm alle zwei Jahre automatisch daran erinnert, eine Mammografie durchführen zu lassen.

„Leider nehmen nur rund 40 Prozent der Eingeladenen diese Möglichkeit in Anspruch. Da ist noch Luft nach oben“, weist Königsberger-Ludwig darauf hin, dass Vorsorge Leben retten kann.

Ausstellungeröffnung in Krems

Um diesen Gedanken auch in die Öffentlichkeit zu tragen wird die Ausstellung an fünf stark frequentierten Orten in Niederösterreich zu sehen sein, so beispielsweise ab 9. Oktober im Kremser Bühlcenter.