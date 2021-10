NÖ: 18-Jährige schweigt nach Messer-Attacke

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Melk, der zur Last gelegt wird, am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Fest in Traisen (Bezirk Lilienfeld) einem Gleichaltrigen aus dem Bezirk St. Pölten eine Stichverletzung im Bauchbereich zugefügt zu haben, hat laut Polizei bei ihrer Einvernahme keine Aussage gemacht. Sie wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Blutrückstände auf dem Messer

Das Opfer war ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht und operiert worden. Der junge Mann sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit.

Die Befragung von Zeugen habe noch nicht stattgefunden. Weitere Erhebungen seien im Gang. Laut Polizei wurde bei der Beschuldigten ein Klappmesser mit Blutrückständen sichergestellt. Bei dem blutigen Zwischenfall war mutmaßlich auch Alkohol im Spiel.