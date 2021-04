Viertelfestival im Mostviertel: Der Platzhirsch kehrt zurück

Mit dem Leitthema „Bodenkontakt“ stehen die Menschen des Mostviertels und ihre Beziehungen zu ihrem „Grund und Boden“ sowie Heimat und Identität, Ökologie und Klimaschutz im Zentrum vieler Projekte, aber auch Flucht und Migration oder historische Themen des Festivals.

Die Bandbreite der Veranstaltungsorte ist groß und erstreckt sich von der Ybbstaler Hütte am Dürrenstein über die Viehofner Seen bei St. Pölten bis zum Garten von Stift Seitenstetten oder in den öffentlichen Raum vieler Mostviertler Gemeinden – aber auch in die virtuellen Weiten des Internets.

Sicherheitsauflagen oder auch pandemiebedingte Programmänderungen sowie Projektdetails findet man online auf www.viertelfestival-noe.at/das-programm