Kunstmeile Krems: Re-Opening der Museen mit zehn Ausstellungen

Nach einem Monat Sperre dürfen die Museen und die Artothek für Kunstleihe mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen am 3. Mai wieder öffnen. In den Schauhäusern der Kunstmeile Krems erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Reihe an neuen sowie alten Ausstellungen.

Von satirischen Zeichnungen im Karikaturmuseum Krems über internationale Positionen in der Kunsthalle Krems und dem Forum Frohner bis hin zu Schlüsselwerken der österreichischen Kunstgeschichte in der Landesgalerie Niederösterreich sind insgesamt zehn Ausstellungen zu sehen.

Das Tragen einer FFP2-Maske ist beim Museumsbesuch verpflichtend, genauso wie das Abstandhalten von zwei Metern zu Personen, die nicht im selben Haushalt leben.

Livestream zu Kunst und Feminismus

Zum Museumsstart gibt es diesen Sonntag, den 2. Mai, einen Livestream des Vermittlungsformats „KUNST, Kaffee & Kipferl“ direkt aus der Ausstellung „Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt“ in der Landesgalerie Niederösterreich.

Im Gespräch ergründen Lena Jäger, Projektleiterin des Frauenvolksbegehren 2.0 in Österreich, und Christian Bauer, Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, einen Feminismus „jenseits von dämonisierten Männern und Geschlechterkämpfen“. Die Schau der Künstlerin Beschorner endet bereits vor der bevorstehenden Öffnung.

In der Landesgalerie Niederösterreich können jedoch ab 4. Mai Ausstellungen wie „Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes“, „Drei Jahrzehnte von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz“ oder „Spuren und Masken der Flucht“ besichtigt werden. Letzteres behandelt die Fluchterfahrungen der Künstlerinnen und Künstler sowie Vorurteile und gesellschaftliche wie persönliche Herausforderungen.