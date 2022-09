Videoauge wacht über Parkdecks der ÖBB

Nutzung und Erreichbarkeit von Öffis sollen möglichst einfach und komfortabel sein. Wer mit dem Auto zum Bahnhof fährt, der sollte sich auf einen freien Parkplatz verlassen können. Am Bahnhof Baden, aber auch in Mödling, ist seit Kurzem ein neues, schrankenloses Zufahrtssystem im Einsatz. Kameras registrieren die Kennzeichen einfahrender Autos, bei der Ausfahrt muss ein gültiges Ticket eingescannt werden. Das System erkennt das Kennzeichen, kombiniert es mit dem Ticket (Dauerkarten müssen nur einmal gescannt werden) und die Ampel schaltet auf Grün. Ohne Ticket werden pro Tag 50 Euro fällig.

Ein erstes Resümee ist vielversprechend. „Das System funktioniert gut, wir haben positive Rückmeldungen“, sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Noch heuer sollen 21 weitere Parkdecks in NÖ folgen. Probleme ergeben sich für Nutzer der Badner Bahn, die eine Haltestelle beim Bahnhof hat. Denn diese Tickets haben keinen Code und können so nicht eingescannt werden. Für Gratis-Parken muss man innerhalb von 48 Stunden Standort, Kennzeichen und Ticket-Foto an info@apcoa.at senden.