"Vermittlung von Werten": Kooperationsabkommen wurde verlängert

Die im Jahr 2020 begonnene Kooperation zwischen dem Bundesministerium für Landesverteidigung und der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zur Vertiefung der Themen Antisemitismus, Rassismus und Totalitarismus in der Bildungsarbeit des Bundesheeres wird um weitere fünf Jahre verlängert. Zusätzlich dazu wird das „Objekt 10“ der Birago-Kaserne in Melk inhaltlich und baulich erneuert in die bestehende KZ-Gedenkstätte Melk integriert. Das „Objekt 10“ war zur Zeit des Nationalsozialismus eine Häftlingsunterkunft des Außenlagers Melk. Die bereits laufende Bildungsarbeit mit Soldatinnen und Soldaten der Garnison Melk wird ausgebaut. Die KZ-Gedenkstätte Melk wird auch weiterhin laufend Gruppen von Grundwehrdienern betreuen.

Durch die Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wurde die Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Antisemitismus, Rassismus und Totalitarismus am Beispiel des KZ-Systems Mauthausen in den Strukturen des Bundesheeres nachhaltig verankert. Im Rahmen der Ausbildung von Offizieren und Unteroffizieren an der Heeresunteroffiziersakademie und der Theresianischen Militärakademie des Bundesheeres werden diese Themen mittels Vorträgen, Diskussionen, Gruppenarbeiten und Besuche der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Form von Studientagen behandelt. Zudem gibt es auch für Grundwehrdiener Bildungsarbeit zu diesen Themen. An der KZ-Gedenkstätte Melk werden vom „Verein Merkwürdig - Zeithistorisches Zentrum“ laufend Gruppen von Grundwehrdienern betreut. Dies dient als „Best-Practice-Modell“, um die „Staats- und wehrpolitische“ Ausbildung von Grundwehrdienern allgemein zu erweitern und zu stärken.