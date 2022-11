Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen erneuert ihre Zusammenarbeit mit dem United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington. Direktorin Barbara Glück und Zachary Levine, Leiter des Archivs und der Kuratorischen Angelegenheiten am USHMM, haben am Montag einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet, wie die Gedenkstätte Mauthausen mitteilte. Es geht vor allem um die Sicherung und Digitalisierung von Archivbeständen.

Ab kommenden Jahr werde das USHMM hunderttausende Seiten an Archivmaterial digitalisieren, hieß es in der Aussendung, das dann Forschenden, Angehörigen der Opfer und anderen Interessierten in Österreich und den USA zugänglich gemacht werden soll. "Durch die Kooperation können wir unserer Verpflichtung gegenüber den Angehörigen nachkommen und zur weiteren Aufklärung von Opferbiografien beitragen", so Glück.