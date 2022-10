Srebrenica in Mauthausen: Die Bürde der Verarbeitung eines Genozids

Beharrlich bleiben

80 Jahre sind vergangen seit den Gräueltaten in Mauthausen, über die man heute offen spricht. Die bosnischen Gäste sind sich im Klaren, dass es in ihrer Heimat mindestens genauso lang dauern wird, bis die Wogen zwischen den ethnischen Gruppen geglättet sind. "Es mag genauso viele Jahrzehnte dauern, bis alle Menschen in unserem Land und darüber hinaus das Ausmaß des Völkermords in Srebrenica verstehen, aber wir werden nicht aufhören, darüber zu reden", sagen die Mütter Srebrenicas.

"Wir kommen nicht umhin, an das Verbrechen des Völkermords in Srebrenica erinnert zu werden. Wir haben ihn überlebt und wissen genau, wie schwer es ist, mit denen zu kämpfen, die leugnen, was sie vor 27 Jahren in Srebrenica getan haben, und was es bedeutet, nicht darüber zu sprechen", waren sich die bosnischen Gäste einig. Auf einen langen Kampf sind sie ohnehin vorbereitet: "Wenn wir sehen, dass wir hier heute, acht Jahrzehnten nach den Gräueltaten, darüber reden müssen, um es nicht zu vergessen oder zu relativieren, ist uns klar, wie sehr wir in unserem Kampf für die Wahrheit über den Völkermord in Srebrenica beharrlich sein müssen".