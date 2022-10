Aufstand gegen eine Doku, die Genozid in Srebrenica verharmlost

Der Westen ist an allem schuld

Warum ist die Doku über die serbische Teilrepublik in Bosnien so heikel? Allein die Tatsache, dass Boris Malagurski die Regie führt, sorgt dafür. Seit 2009 dreht der 34-jährige Serbe, der als 17-Jähriger nach Kanada auswanderte, Dokumentarfilme. In diesen macht der Mann, der jahrelang in den inzwischen von der EU verbotenen russischen Medien Sputnik und Russia Today arbeitete, keinen Hehl daraus, welche politische Position er bezieht.

So lautet die Hauptthese seiner dreiteiligen Doku "The Weight of Chains", dass die NATO und EU am Zerfall Jugoslawiens Schuld seien. In gleich zwei seiner Werke, die sich um den Kosovo drehen, behauptet er, dieser kein souveräner Staat, sondern lediglich eine serbische Provinz. Kritiker halten Malagurski daher für einen Nationalisten, der eine Freundschaft zum bosnischen Serbenführer Milorad Dodik pflegen soll, und daher die Propagandatrommel rührt.

Die serbische Teilrepublik soll den Film, in dessen Trailer Malagurski sich über den Srebrenica-Gedenktag am 11. Juli spöttisch äußert, in dem er es als "Srebrenica Fest" bezeichnet, auch finanziert haben. Auf der eigens für die Doku produzierten Homepage, die inzwischen offline genommen wurde, waren laut Dennis Miskić serbische Vereine aus den USA als spendabelste Spender angegeben. Gleich dahinter folgten Gemeinde und Städte aus der Republika Srpska.