Srebrenica: Ein Trauma, das ewig bleiben wird

Es ist wie ein Vulkan. Auch wenn jede Metapher, die die Ermordung von 8.000 Menschen an einem einzigen Tag darstellen soll, unangebracht erscheint, ließe sich die Erinnerung daran wie diese Naturgewalt beschreiben. So brodelt auch das Massaker von Srebrenica in denen, die von den Jugoslawien-Kriegen gebrandmarkt sind – aber auch in ihren Nachfahren.

Denn die Aufarbeitung eines derartigen Blutvergießens wird niemals abgeschlossen. Auch wenn die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Auch wenn die Mütter die sterblichen Überreste ihrer Söhne endlich gefunden haben. Auch wenn diejenigen, die um ihre Liebsten getrauert haben, ihren letzten Frieden gefunden haben. Der Fleck solch einer Gräueltat lässt sich niemals auswaschen, schon gar nicht von Tränen.

Am 11. Juli jährt sich das Massaker von Srebrenica zum 27. Mal. An diesem Tag nahmen die Truppen der bosnischen Serben die ostbosnische Muslim-Enklave ein, obwohl sie den Status einer UNO-Schutzzone hatte. Die Eroberer ermordeten in der Umgebung der Kleinstadt rund 8.000 muslimische Männer und Buben. Auch heuer werden im bosnischen Staatsfernsehen Gedenkfeiern übertragen, Radio-Sender werden für einen Tag in den Trauermodus gehen und instrumentale Trauermusik spielen. Die Kinder werden darüber klagen und ihre Eltern fragen, was denn an diesem Tag vor 27 Jahren passiert ist. „Eine Schande“, werden sie gesenkten Kopfes sagen. Eine Schande, die in dem anderen Teil des Landes immer noch verschwiegen wird.