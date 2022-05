Vergessenes Gusen wird zum Ort des Gedenkens

Unzählige Namen werden am 4. Mai in Gusen (Bezirk Perg) an eine Mauer projiziert: Es sind die Namen von Menschen, die an diesem Ort grauenhaftes erlebt haben. Es sind die Namen jener, die im ehemaligen Konzentrationslager Gusen ihr Leben ließen.

Wie jedes Jahr gedenkt auch heuer die österreichische Staatsspitze anlässlich des Befreiungstages der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen am 5. Mai der zahlreichen Opfer. Dieses Mal jedoch nicht nur in Mauthausen (am 15. Mai), sondern eben auch in Gusen. Denn die Republik hat erst kürzlich Teile des ehemaligen Zweiglagers angekauft.