Verletzter bei Brand in Küche in Niederösterreich

Flammen in einer Küche in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) haben Freitagmittag einen Verletzten gefordert. Durch einen Fettbrand hatte die Dunstabzugshaube Feuer gefangen, berichtete die örtliche FF in einer Aussendung.

Beim Bekämpfen der Flammen mit einem Feuerlöscher erlitt eine Person Brandverletzungen. Sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus Wiener Neustadt transportiert. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude. Die Brandursache wurde durch die Polizei ermittelt.