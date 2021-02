Verhängnisvolle Punktlandung: Pkw schlug in Pool ein

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrhaus empfing Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte der FF Edla-Boxhofen ein ungewöhnliches Unfallszenario. Ein Pkw war in Boxhofen (Gemeinde Amstetten) in einer Linkskurve von der B1 angekommen und hatte eine Hecke durchbrochen. Danach landete das Fahrzeug direkt in einem dahinterliegenden Pool.