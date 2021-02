NÖ: Auto überschlug sich und blieb am Dach in Bachbett liegen

Schneefall in der Nacht und extrem glatte Straßen stellten Donnerstagfrüh landesweit viele Autolenker auf eine harte Probe. Zu einem spektakulären Unfall ist es in der Mostviertelgemeinde Ybbsitz (Bezirk Amstetten) gekommen. Dort schlitterte im Ortsteil Kleinprolling ein Autolenker mit seinem Fahrzeug von der Straße und überschlug sich. Dann kam der Wagen am Dach in einem Bachbett zu liegen.