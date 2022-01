Vergewaltigung frei erfunden: 25-Jährige legte Facebook-Profile selbst an

Die 25-Jährige hatte im Dezember Anzeige erstattet, wonach sie einen Mann via Internet kennengelernt hatte. Ihren Angaben nach verdeutlichte sie dem Mann bei einem persönlichen Treffen am 13. Dezember, dass sie kein Interesse an ihm hätte. Kurz darauf sei es zu dem Übergriff gekommen. Die Frau tischte der Polizei eine Geschichte auf, wonach sie in ihre Wohnung gedrängt und vergewaltigt wurde.

Alle Angaben erwiesen sich als frei erfunden, gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Umfangreich geführte Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die von dem vermeintlichen Opfer angezeigte Tat nicht stattgefunden hat. Mehr noch: Die angeblichen Facebook-Täterprofile des Verdächtigen wurden vom vermeintlichen Opfer sogar selbst erstellt.

Geständnis

Die 25-Jährige wurde am 18. Jänner auf der Polizeiinspektion Gablitz von Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich neuerlich zu dem Sachverhalt vernommen. Dabei packte sie schließlich aus und gestand, die gesamte Geschichte frei erfunden zu haben. Die genannte Person existiere gar nicht. Das Motiv dürfte in einer unglücklichen On-Off-Beziehung mit ihrem Ex-Lebensgefährten zu suchen sein, so die Aussagen.