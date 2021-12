Burschen sollen zwei Mädchen bei Party in Wien vergewaltigt haben

Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren sollen bei einer Homeparty in einer Brigittenauer "Airbnb"-Wohnung vergewaltigt worden sein. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz in der Nacht auf Sonntag.

Die beiden Verdächtigen im Alter von 18 Jahren wurden festgenommen. Einer der beiden Syrer wurde auf freiem Fuß angezeigt, der zweite in eine Justizanstalt eingeliefert.

Aus Gründen des Opferschutzes hielt sich die Exekutive am Dienstag mit der Bekanntgabe von Einzelheiten bedeckt. Wegen des Verdachts der beiden Vergewaltigungen sei die Polizei am Sonntag um 0.30 Uhr in die Allerheiligengasse gerufen worden.

Zwei Mädchen dürften geflüchtet sein

Das jüngere Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt sollen vier Mädchen zu der Feier eingeladen gewesen sein, zwei dürften geflüchtet sein und dann auch die Polizei alarmiert haben.

